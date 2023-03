Halle - Die Cyberagentur des Bundes in Halle eröffnet am Dienstag (13. März) neue Büroräume. Neben der Geschäftsführung der Agentur für Cybersicherheit werden auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet, wie die Agentur in ihrer Einladung mitteilte. Die Bundesagentur hatte Ende 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Sie will unter anderem Forschungsprojekte zielgerichtet anstoßen und finanzieren, die Deutschlands Sicherheit im Cyberraum stärken. Den Angaben zufolge arbeiten dort derzeit 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.