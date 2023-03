Dach der Thüringenhalle in Erfurt einsturzgefährdet

Erfurt - Wegen akuter Dach-Einsturzgefahr ist die Thüringenhalle in Erfurt kurzfristig geschlossen worden. Bei einer turnusgemäßen Kontrolle zur Tragfähigkeit des Daches seien Unregelmäßigkeiten in der Statik festgestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Von einer Schließung bis mindestens zum Jahresende sei auszugehen. Alle bis dahin geplanten Veranstaltungen müssten abgesagt werden. Das gelte auch für ein für Freitag geplantes Konzert des Sängers Max Giesinger, für das aber ein Ersatzort gesucht werde.

Die traditionsreiche Halle, deren Bau 1939 begann und nach dem Zweiten Weltkrieg beendet wurde, ist eine der bekanntesten Veranstaltungsorte von Konzerten, Messen oder Ausstellungen in Thüringen. Das Dach der 80 Meter langen und 40 Meter breiten Halle steht wegen seiner Holzkonstruktion, der großen Spannweite und seiner schwarzen Schiefereindeckung unter Denkmalschutz.

Erste Zweifel an der Tragfähigkeit des Daches waren laut Stadt bereits laut geworden, als untersucht wurde, ob darauf eine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann. Wie aufwendig die Sanierungsarbeiten an der Halle ausfallen werden, ist nach Angaben der Stadt bislang unklar. Dies müssen weitere Untersuchungen ergeben.

Nicht betroffen von der Schließung sind den Angaben zufolge zunächst die für Boxen und Kraftsport genutzten Räume im Kellergeschoss. Für das Giesinger-Konzert suche dessen Veranstalter nach einem Ersatz, möglicherweise werde dies die in den 1990er-Jahren erbaute moderne Erfurter Messehalle sein.