Potsdam - Neun Monate nach dem schweren Baukran-Unfall am Kunstgutdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) ist das schwer beschädigte Dach wieder hergestellt worden. Der 33 Meter hohe Baukran auf der Baustelle des benachbarten neuen Skulpturendepots war im März auf das Dach des Kunstgutdepots gestürzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Zum Glück seien die wertvollen Porzellan- und Glasobjekte in der Depotzelle unter der Einschlagstelle von dem tonnenschweren Kranausleger nicht beschädigt worden, berichtete die SPSG am Dienstag. Die Kunstobjekte wurden in einer sechs Wochen dauernden Aktion umgelagert, danach war zunächst ein Wetterdach errichtet worden. Anschließend wurden die Konstruktion und das Dach erneuert. Der Sachschaden belief sich nach Angaben der Stiftung auf etwa eine Million Euro und wurde von einer Versicherung übernommen.

Der seit dem vergangenen Jahr laufende Neubau des Skulpturendepots soll das bereits 2018 in Betrieb genommene Kunstgutdepot ergänzen und künftig mehr als 5100 Objekte der Skulpturensammlung der SPSG aufnehmen.