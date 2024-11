Nach Schulschluss steht am Freitag das Dach einer Syker Grundschule in Flammen. Zum kommenden Wochenstart müssen die Schülerinnen und Schüler vorerst zu Hause bleiben.

Die Polizei schätzt den Sachschaden nach einem Brand an einer Grundschule in Syke auf 20.000 Euro. (Symbolbild)

Syke - Ein Feuer hat am Dach einer Grundschule in Syke (Landkreis Diepholz) einen Sachschaden von rund 20.000 Euro hinterlassen. Das gab die Polizei nach ersten Schätzungen am Morgen bekannt. Nach Angaben der Stadt ist niemand verletzt, doch Teile des Gebäudes müssen vorerst gesperrt bleiben. Für die Schulkinder wird der Unterricht am kommenden Montag und Dienstag daher ausfallen. Die Stadt habe eine Notbetreuung organisiert, hieß es auf ihrer Webseite.

Die Flammen waren den Angaben der Polizei zufolge wenige Stunden nach Schulschluss am Freitag entstanden, mutmaßlich in Folge von Bauarbeiten. Neben dem Dach wurde auch die Zwischendecke durch den Brand beschädigt. Inwiefern Klassenräume durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb zunächst unklar.