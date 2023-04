Schulzendorf - Ein 61 Jahre alter Dachdecker ist am Donnerstag bei einem Sturz von einem Baugerüst in Schulzendorf (Landkreis Dahme-Spreewald) gestorben. Der Mann sei auf der Baustelle eines Einfamilienhauses etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Trotz der Reanimationsmaßnahmen der hinzugerufenen Rettungskräfte sei er noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Landesamt für Arbeitsschutz übernimmt - wie bei solchen Fällen üblich - die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.