Dachgeschoss gerät in Chemnitz in Brand

Chemnitz - Das Dachgeschoss eines leerstehenden Hauses in Chemnitz ist am Montagnachmittag komplett in Brand geraten. Bei dem Feuer in der Zwickauer Straße sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Brandursache sei bislang unbekannt und auch zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zum genaueren Geschehen laufen.