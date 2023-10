Dresden - In Dresden ist der Dachstuhl eines unbewohnten Hauses am Neumarkt in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete zwei Bauarbeiter aus dem brennenden Gebäude, wie sie am Montag mitteilte. Der Dachstuhl des Hauses, das momentan gebaut wird, war aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmittag in Flammen aufgegangen. Dabei stürzten immer wieder Teile des Dachs auf die Straße.

Da der Brandherd zunächst mit Leitern nicht zu erreichen war, breitete sich das Feuer weiter aus. Mithilfe von Drohnen und Spezialisten der Höhenrettung, welche die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten, wurde der Brand am Montagnachmittag schließlich gelöscht. Der gesamte Bereich um die Landhausstraße sowie Teile des Neumarktes an der Frauenkirche waren noch am frühen Abend gesperrt. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.