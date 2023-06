Dachstuhlbrand in Doppelhaus in Königsee

Königsee - Ein Brand in einem Dachstuhl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat starke Schäden verursacht. Das Feuer brannte am Freitagmorgen in einem Doppelhaus in Königsee, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe zum Löschen das Dach geöffnet. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Allerdings ging die Polizei von erheblichen Schäden und einem hohen Sachschaden aus. Die Brandursache war zunächst unklar.