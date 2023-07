Hettstedt - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Hettstedt sind am Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Zudem seien vier Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen Erschöpfungszuständen behandelt worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Zuvor hatten die angerückten Feuerwehrleute festgestellt, dass der Dachstuhl des aus zwei Gebäudeteilen bestehenden Hauses in voller Ausdehnung brannte. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem leerstehenden Teil des Dachstuhls ausgebrochen. Kräftiger Wind habe das Feuer weiter angefacht. Mehrere Menschen wurden aus dem Haus im Landkreis Mansfeld-Südharz geholt, wie es hieß. Ein Teil des Gebäudes könne nicht mehr betreten werden, die betroffenen Bewohner würden in anderen Wohnungen untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst noch an.