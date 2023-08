Bautzen - Ein Dachstuhlbrand hat am Freitag ein Mehrfamilienhaus in Bautzen unbewohnbar gemacht. Das Gebäude wurde evakuiert, etwa 30 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Stadt am Mittag sagte. Sie seien in Hotelzimmern, möblierten Wohnungen oder Ferienwohnungen untergekommen. „Es kam niemand zu Schaden.“ Die Flammen seien unter Kontrolle, die Feuerwehr beobachte die Brandstellen auf mögliche Glutnester. Die Brandursache ist noch unklar, Gutachter und Ermittler der Kriminalpolizei seien bereits vor Ort.

Der Brand im Dachstuhl brach nach Rathausangaben am frühen Morgen aus, die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung im Haus sowie das Übergreifen der Flammen auf andere Wohngebäude verhindern. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte vor Ort. Auf sie sei Verlass, sie hätten „Schlimmeres verhindert“, sagte Oberbürgermeister Karsten Vogt (CDU).