Eine Ausstellung zur Dampflok in besonderer Lage hat schon einige Menschen angelockt. Viele Besucher erhofft sich die Stadt Meiningen auch am Wochenende zu einer speziellen Veranstaltung.

Dampflok-Schau in Meiningen zieht erste Bilanz

Anfang August öffnete die Dampflok-Ausstellung in Meiningen. Einige tausend Besucher haben sich dort schon über die Geschichte und Technik der Eisenbahn informiert. (Archivbild)

Meiningen - Knapp einen Monat nach der Eröffnung zählt die Dampflok Erlebniswelt in Meiningen fast 4.000 Besucherinnen und Besucher. „Das Feedback ist größtenteils positiv“, sagte Leiterin Johanna Weißler. „Wir sind ein junges Haus, das noch wachsen will.“ Die Ausstellung solle stetig weiterentwickelt werden.

Anfang August hatte die große Dauerausstellung nach mehreren Jahren Planungs- und Bauzeit geöffnet. Auf 900 Quadratmetern inklusive Sonderschauen gibt die Erlebniswelt in einem alten Kantinengebäude auf dem Gelände des Dampflokwerks in Meiningen Einblick in die Geschichte, Bedeutung und Funktion der Dampfloks.

„Aufgeschnittene“ Lok als Highlight

Gerade für die jüngeren Besucher sei der begehbare Führerstand der Dampflok der Höhepunkt der Ausstellung, erzählte Weißler. Für die Ausstellung wurde eine historische Dampflok in mehrere Teile zerlegt, sodass Gäste eine Vorstellung bekommen, wie die Technik dahinter funktioniert. Sehr beliebt sind Weißler zufolge zudem die Videos zur Arbeit im benachbarten Dampflokwerk. Dort reparieren noch heute Mitarbeiter eines Tochterunternehmens der Deutschen Bahn Dampfloks oder setzen diese instand.

Nach der Eröffnung steht nun eine weitere Feuerprobe für die Erlebniswelt an: Am 7. und 8. September werden wieder tausende Besucher zu den Meininger Dampfloktagen mit Betriebsführungen über das Gelände des Dampflokwerks erwartet. Dann lockt die Erlebniswelt mit einem reduzierten Eintrittspreis von fünf Euro. Im Eintrittspreis für Zeitfenstertickets sind auch jeweils Führungen durch die Ausstellung enthalten.