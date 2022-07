Damwild kracht in Motorheck: Fahrer schwer verletzt

Nordhorn - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Grafschaft Bentheim mit einem Damwild zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 64 Jahre alte Mann war nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Emsbürener Straße bei Nordhorn unterwegs, als ein Damwild auf die Fahrbahn lief. Das Tier stieß mit dem Heck des Motorrads zusammen. Der 64-jährige Fahrer kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Fahrzeug in den Straßengraben. Der Mann sei er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, so der Polizeisprecher.