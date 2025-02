Auch wenn er inzwischen in Hollywood zu Hause ist, war Ralf Moeller weiterhin oft in Deutschland bei seiner Mutter. Nun ist Ursula Moeller gestorben.

Recklinghausen/Santa Monica - Hollywoodstar Ralf Moeller (66) trauert um seine Mutter. Ursula Moeller sei mit 88 Jahren - kurz vor ihrem Geburtstag am 14. Februar - gestorben, schrieb der Schauspieler heute auf Instagram und Facebook über seine „geliebte Mutter“.

Er teilte in dem Beitrag ein Bild von sich und seiner Mutter, Arm in Arm in die Kamera lachend. „Ich danke Dir für all die Liebe und Geborgenheit, die Du mir und all den anderen gegeben hast“, so Moeller.

Der „Gladiator“-Star Moeller stammt aus dem nordrhein-westfälischen Recklinghausen und lebt in Kalifornien. Er pflegte dennoch ein enges Verhältnis mit seinen Eltern, wohnte etwa während der Coronapandemie monatelang mit ihnen in Deutschland zusammen. Moellers Vater Helmut starb 2022 im Alter von 93 Jahren.