Berlin - Union Berlin gegen Sporting Braga - da war doch was. Ein Jahr nach den Duellen in der Gruppenphase der Europa League treffen beide Teams an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League aufeinander. Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Vorrunde wollen die Eisernen den ersten Königsklassen-Erfolg ihrer Vereinsgeschichte feiern. Darauf kommt es für die Köpenicker gegen den portugiesischen Erstligisten an:

Auf das Selbstvertrauen: Fünf Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander gab es noch nie in der Amtszeit von Urs Fischer. Sowohl für den Trainer als auch für seine Spieler ist die Situation neu. Der Frust sitzt tief, die Zweifel wachsen, das Selbstvertrauen ist so gering wie seit Jahren nicht mehr. Kann Union Berlin Krise? „Die Mannschaft hat nicht das Erfolgserlebnis, um mit breiter Brust aufzutreten“, sagte Manager Oliver Ruhnert der „Bild“. Doch Verstecken bringt nichts gegen die Gäste aus dem Süden. Union muss wieder an sich glauben.

Auf defensive Stabilität: Die defensive Zentrale war lange das Wohlfühlzentrum des Clubs. Seit der Verletzung von Stabilisator Rani Khedira fehlt den Köpenickern die Sicherheit im Spiel nach hinten. Das Fehlen von Abwehr-Chef Robin Knoche trägt auch seinen Teil zum löchrigen Unioner Gebilde bei. Und jetzt kommt in SC Braga auch noch die derzeit beste Offensivabteilung Portugals. Das instinktive Zusammenspiel zwischen den Neuzugängen Alex Kral, Leonardo Bonucci, Lucas Tousart und Co. muss am Dienstagabend funktionieren.

Auf den Abschluss: Braga lässt viel zu. 13 Gegentore kassierten die Portugiesen bereits in dieser Saison - der fünftschlechteste Wert ihrer Liga. Union wird also zu seinen Chancen kommen. Aber an Tormöglichkeiten mangelt es den Köpenickern ja ohnehin nicht, ihre Verwertung ist derzeit das große Manko im Spiel der Eisernen. Union rennt an - und scheitert. Wo ist die Effizienz? Sechs Torschüsse gegen Hoffenheim (0:2), acht gegen Heidenheim (0:1) und am Ende stand trotzdem die Null auf der Habenseite. „Es ist wirklich schwierig, wenn ich sehe, was die Mannschaft aufwendet“, sagte Fischer ratlos.

Auf die Routiniers: Eine verunsicherte Mannschaft wie Union braucht Ruhe und Stabilität. Die Erfahrung von Champions-League-Kennern wie Europameister Bonucci oder Nationalspieler Robin Gosens ist gegen Braga gefragt. Sie müssen vorangehen und auf dem Feld Verantwortung übernehmen. Dabei ist die Last, die die Neuzugänge derzeit tragen, schon groß genug. „Der ganze Umbruch ist auf die Spieler gerade abgewälzt, die neu dazugekommen sind“, sagte Ruhnert.