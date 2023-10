Berlin - Trainer Pal Dardai sieht nach der Vertragsverlängerung von Nachwuchsprofi Marten Winkler noch viel Nachholbedarf bei dem 20 Jahre alten Angreifer. „Nicht wenig, sondern viel muss er arbeiten“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Zweitligisten am Freitag in der Hauptstadt: „Defensives Verhalten komplett.“

Man müsse defensiv auch etwas zeigen, „nicht nur für sich selbst, sondern für die Fans, für den Trainer, für die Mannschaft, dass er bereit ist“, sagte Dardai. Da gebe es zwischen Winklers Wahrnehmung und seiner Meinung „ein Riesenloch. Das müssen wir füllen“, erklärte der 47 Jahre alte Ungar.

Der Vertrag mit Winkler war am Mittwoch verlängert worden und ist nun bis zum 30. Juni 2027 gültig. Er spielt seit dem Sommer 2015 bei der Hertha. Sein Bundesliga-Debüt hatte der Angreifer, der in Frankfurt/Oder geboren wurde, am vorletzten Spieltag der Saison 2020/2021 erlebt.

Nach einer Leihe an den Drittligisten Waldhof Mannheim in der vergangenen Spielzeit gelangen Winkler für die Hertha in dieser Saison zwei Tore und zwei Vorlagen in seinen bisherigen sieben Einsätzen.