Berlin - Pal Dardai hatte trockene Füße. Er war auf den großen Regen vorbereitet. Gebräunt und gut gelaunt posierte der Trainer von Hertha BSC vor dem großen Plakat mit dem bunt erleuchteten Olympiastadion. Was der Ungar bei der improvisierten Pressekonferenz zu sagen hatte, war klar. Das erste Training war gerade buchstäblich ins Wasser gefallen. Das passte natürlich zum Pannen-Image der Berliner. „Wenn es so anfängt, kann es nur besser werden. Ein Training, das schadet nicht“, sagte Dardai mit einer Portion Galgenhumor zu der Absage der Übungseinheit des Fußball-Zweitligisten am Montagnachmittag.

Mehrere hundert Zuschauer wollten den Bundesliga-Absteiger beim Start in die neue Spielzeit, die in der 2. Liga für die Berliner Ende Juli beginnen wird, am Montag sehen. Sie mussten dann aber schnell flüchten, da sich bei einem Gewitter über dem Olympia-Gelände enorme Wassermassen ergossen. Eine knappe Stunde nach dem geplanten Start sagte Dardai das Training dann ganz ab.

Auf dem Platz wird der Ungar seinen noch viel zu großen Kader also erst am Dienstag sehen. Klar ist dabei aber auch: Müßiggang wird der Hertha-Coach nicht dulden. „Wir wollen es erstmal mit positiver Laune angehen. Aber der böse Pal ist hier. Mit faulen Menschen werde ich nicht arbeiten. Es war genug, das letzte Jahr mit anzugucken. Wenn ich hier Trainer bin, möchte ich auch Spaß haben“, sagte Dardai. Willig, bissig - so erwartet er seine Spieler.

Das aktuelle Problem: Der Kader ist ein Fragment aus vielen Akteuren, die noch gehen sollen, um die nötigen Millionen in die Kasse zu spülen. Und vielen jungen, die die Zukunft sind, die Gegenwart aber kaum allein stemmen können. Das Ziel direkter Wiederaufstieg hält auch Dardai in der momentanen Situation für nicht formulierbar. Es gibt einfach noch keine personelle Struktur.

Am Montag waren es 20 Feldspieler und gleich sechs Torhüter, die zu den morgendlichen Belastungstests kamen. Einige ausgeliehene Spieler wie Krzysztof Piatek oder solche, die international im Einsatz waren wie Dodi Lukebakio, werden ebenso erst später in Berlin erwartet. Lucas Tousart hatte noch Sonderurlaub, Jessic Ngankam und Marton Dardai sind noch bei der U21-EM.

Bis zum Trainingslager vom 12. bis 21. Juli in Zell am See in Österreich will Dardai möglichst den Kader beisammen haben, der auch das Gerüst für die Saison bildet. Ein hehres Ziel bei komplizierter Marktlage. Sportdirektor Benjamin Weber steht jedenfalls unter Verkaufsdruck.

Nicht mehr dabei war Jean-Paul Boetius. Der Niederländer verlässt den Verein nach nur einer Saison, wie Hertha am Montag mitteilte. Einen neuen Verein nannten die Berliner noch nicht. Außerdem fehlte Agustin Rogel. Der Uruguayer, der am Samstag seine Freundin in Argentinien geheiratet hat, fällt nach einer Knieoperation mehrere Wochen aus. Auch der Verteidiger steht auf der langen Verkaufsliste.