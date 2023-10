Der wegen rechtsextremer Äußerungen umstrittene Richter und AfD-Politiker Jens Maier will weiter als Richter arbeiten. Das Justizministerium in Sachsen will das nicht und bekam zunächst Recht. Nun ist der BGH am Zug.

Karlsruhe - Darf der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker Jens Maier weiter als Richter arbeiten - darüber verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) das Dienstgericht des Bundes am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Maier wehrt sich vor dem BGH-Senat gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts für Richter: Dieses hatte im Dezember vergangenen Jahres seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand für zulässig erklärt. Begründet wurde dies damit, dass Maier als Richter nicht mehr tragbar sei. Er habe unter anderem in Reden und auch Äußerungen auf der Plattform X, seinerzeit noch Twitter, rassistische und abwertende Begriffe benutzt. Dem Urteil vorangegangen war ein entsprechender Antrag des Justizministeriums in Sachsen.

Der 61-Jährige hatte sein Mandat bei der Bundestagswahl 2021 verloren und danach in den Richterdienst zurückkehren wollen. Laut Abgeordnetengesetz ist dies möglich, wenn auch ohne Anspruch auf die frühere Dienststelle. Maier, vor seiner Abgeordnetentätigkeit am Landgericht Dresden beschäftigt, war daraufhin dem Amtsgericht Dippoldiswalde im Osterzgebirge zugeteilt worden. Parallel dazu ging das Justizministerium aber juristisch gegen seine Weiterbeschäftigung vor. Schon seit einem Eilantrag seitens des Ministeriums ruht Maiers Tätigkeit.

Grundlage des Verfahrens ist Paragraf 31 des Richtergesetzes. Danach kann ein Richter in den Ruhestand geschickt werden, wenn „eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege“ abgewendet werden muss. Ob vor dem BGH am Donnerstag noch ein Urteil ergeht, ist offen. (Az. RiZ (R) 1/23)

Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier seit 2020 als rechtsextrem ein. Dagegen klagt der 61-Jährige in einem separaten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Dresden.