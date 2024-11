Hannover - Darmstadt 98 hat Hannover 96 von der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürzt und dessen Trainer Stefan Leitl das Jubiläum verdorben. In Leitls 200. Spiel an der Seitenlinie verloren die Niedersachsen mit 1:2 (0:0). Philipp Förster (62. Minute) und Fabian Nürnberger (72.) trafen für die Hessen. Hyun-Ju Lee (68.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Die bis dato daheim ungeschlagenen 96er sind mit 22 Zählern nur noch Tabellenvierter. Der schwach in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt hingegen rückt mit nun 19 Punkten immer näher an die Top-Plätze der Liga heran. Die Hessen sind seit sechs Spielen ungeschlagen.

Endspurt von Hannover kommt zu spät

Darmstadt erwischte den besseren Start. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt spielte mutig nach vorn, allerdings fehlte die Präzision im Abschluss. Die Gastgeber brauchten etwas, um in die Partie zu finden. Doch nach und nach erhöhten sie den Druck. Bei einer Doppelchance scheiterte erst Lee an Lilien-Torwart Marcel Schuhen, Phil Neumanns Nachschuss blockte Aleksandar Vukotic. Beide Teams scheuten jedoch das letzte Risiko und neutralisierten sich in einem taktisch geprägten Match.

Nach Wiederanpfiff änderte sich daran zunächst nichts. Darmstadts Isac Lidberg zwang Ron-Robert Zieler im Hannoveraner Tor zu einer ersten starken Parade. Die Gäste bestimmten weiter die Partie, Förster belohnte die Bemühungen mit der Führung. Die weckte die Gastgeber aus ihrer Lethargie. Nur sechs Minuten später gelang der Ausgleich. Ein individueller Fehler brachte die Hessen aber wieder nach vorn. Bis zum Ende versuchte Hannover alles, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.