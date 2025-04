Van Gerwen musste in Berlin zurückziehen.

Berlin - Darts-Star Michael van Gerwen hat die Premier-League-Station in Berlin aus einem besonders kuriosen Grund verpasst. Der Niederländer verletzte sich am Spieltag bei der T-Shirt-Anprobe für seine Sponsoren am Nacken, wie sein Freund und Profi-Kollege Vincent van der Voort nun im Podcast „Darts Draait Door“ erzählte. „Er sagte direkt, dass etwas nicht stimmt. Er konnte seinen Hals kaum noch bewegen“, berichtete van der Voort.

Der Weltverband PDC hatte van Gerwens spontane Absage am vergangenen Donnerstag mit einer Schulterverletzung begründet. Der 35 Jahre alte van Gerwen verpasste nicht nur den Spieltag in Berlin, sondern auch das folgende European-Tour-Wochenende in Riesa. „Er war steif, sagte kaum ein Wort – das kennt man von ihm überhaupt nicht“, schilderte van der Voort.

„Es ging einfach nicht“

Noch am Abend seien die beiden Niederländer von Berlin in die Heimat gereist. Van Gerwen habe sich nach der missglückten T-Shirt-Anprobe direkt massieren lassen und einen Physiotherapeuten kontaktiert. Doch der Schmerz blieb. „Er wollte unbedingt spielen, aber es ging einfach nicht“, sagte van der Voort. Van Gerwen verlor in der lukrativen Premier League wertvolle Punkte im Rennen um die vier Playoff-Plätze.