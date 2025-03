Rostock/Hamburg/Kiel/Bremerhaven - Wann wurden Fischbrötchen das erste Mal in den Geschichtsbüchern erwähnt und wie kam der Fisch zum Brötchen? Diese und viele weitere Fragen rund um den berühmten Küstensnack werden jetzt in einem Buch beantwortet, das sich als Liebeserklärung an das Fischbrötchen versteht. Am 1. April erscheint das Sachbuch „Die Welt des Fischbrötchens“ im Rostocker Hinstorff-Verlag. Geschrieben hat es der 34 Jahre alte Greifswalder Gottfried Haufe, der am liebsten Fischbrötchen mit Bismarckhering mag.

Der 34-Jährige beschäftigt sich auf 161 Seiten nicht nur mit der Geschichte des Fischbrötchens, sondern lässt auch die Fische selbst, den Rapper Marteria, den Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet, berühmte Fischbrötchen-Verkäufer von der Küste und Fischerei-Experten zu Wort kommen. Das kunstvoll illustrierte Fachbuch über den norddeutschen Klassiker gilt dem Verlag zufolge als das erste umfassende Buch zum Fischbrötchen.