Hertha BSC gewinnt nach einer Ergebniskrise wieder. Bleiben auch die drei Punkte gegen Darmstadt in Berlin, weckt das Erinnerungen.

Berlin - Hertha BSC ist auf den Geschmack gekommen. „Die Jungs entwickeln aktuell unfassbar viel Energie. Dafür belohnen wir uns mit Siegen, und jeder einzelne spürt, wie geil sich das anfühlt“, sagt Trainer Stefan Leitl. Drei Siege unter dem neuen Coach zuletzt haben dem Hauptstadt-Club mehr als gutgetan. Nicht nur in der Tabelle. Nicht nur beim Punktestand. Sondern vor allem auch mental.

„Die Stimmung hat sich nun etwas gelockert, es gibt einfach keinen Ersatz für Siege“, sagt Torwart Tjark Ernst in einem RBB-Interview: „Daran wollen wir anknüpfen.“ Nächste Gelegenheit: an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion gegen den Tabellennachbarn SV Darmstadt 98 (13.00 Uhr/Sky).

Gewinnt die Hertha (35 Punkte/12. Platz) auch gegen die einen Punkt schlechteren Hessen (13.), wäre es der vierte Sieg in Serie. Zuletzt gelangen den Berlinern so viele Erfolge nacheinander in der Saison 2012/2013 unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay.