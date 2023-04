Halle - Spielräume, Spielobjekte, Spielaktionen: Das Spielen und Lernen rückt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt in den Mittelpunkt einer Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle entstanden ist. Nach der Vernissage von „Spielen! Gestalten!“ am Mittwoch ist sie bis 14. Mai in den Galerieräumen der Stiftung in Halle zu sehen.

Präsentiert werden den Angaben zufolge Arbeiten aus mehr als 15 Jahren Lehre der Studienrichtung Spiel- und Lerndesign an der Burg, wie die Hochschule genannt wird. Dabei gehe es nicht nur um das Spiel für Kinder, sondern auch für Erwachsene und um spielerische Prozesse der Wissensvermittlung und -aneignung, hieß es.

Gezeigt würden Beispiele aus Übungen und Projekten von Studentinnen und Studenten aus allen Phasen des Studiums wie Grundlagen des Spiel- und Lerndesigns, den methodischen Gestaltungsübungen und Bachelor- und Masterarbeiten.