Das Wochenende wird kühl und regnerisch in Thüringen

Leipzig/Erfurt - Nach frühlingshaften Tagen steht den Menschen in Thüringen ein kühleres und feuchtes Wochenende ins Haus. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei starker Bewölkung sowie maximal noch 15 bis 17 Grad zunächst noch meist trocken. Nur vereinzelt werden etwas Regen oder Sprühregen vorhergesagt. Im Bergland werden zwischen 11 und 14 Grad erwartet.

In der Nacht zum Samstag zieht der Vorhersage zufolge Regen auf. In den Kammlagen des Thüringer Waldes kann es auch schneien. Bei acht bis zehn Grad wird der Nachmittag bewölkt. Es muss mit Schauern sowie vereinzelten Gewittern gerechnet werden, die sich bis zum Sonntag hinziehen. Die Temperaturen erreichen dann noch maximal zehn, im Bergland bis sieben Grad. Der Wind frischt stark auf und es kann lokal stürmisch werden.