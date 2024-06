Hannover - Der Einsatz von Techniken wie Künstlicher Intelligenz stellt neue Herausforderungen an den Datenschutz. Darauf hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Denis Lehmkemper, am Donnerstag bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts für das Jahr 2023 hingewiesen. Seit dem Erfolg von Textrobotern wie ChatGPT sei der Beratungsbedarf im Land immens gestiegen, hieß es in der Mitteilung.

Ein Gremium aus Expertinnen und Experten soll demnach Vorschläge für den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der niedersächsischen Verwaltung und der Wirtschaft erarbeiten und Rahmenbedingungen formulieren. Der Bericht soll dem Landtag überreicht werden. Dem Datenschutzbeauftragten zufolge braucht es einen klaren Rechtsrahmen für den Einsatz von KI.

Von den niedersächsischen Unternehmen forderte Lehmkemper, elektronische Produkte von Beginn an so zu entwickeln, dass sie datenschutzrechtliche Grundsätze erfüllen und datenschutzfreundlich verwendet werden können. Zudem brauche es Investitionen in den innerbetrieblichen Datenschutz - auch zum Schutz gegen Cyber-Angriffe.