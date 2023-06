Berlin - Nach den Silvester-Krawallen in Berlin ist ein weiterer Beteiligter verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte gegen einen 16-Jährigen einen zweiwöchigen Dauerarrest, wie eine Justizsprecherin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Der Jugendliche wurde demnach wegen gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verurteilt, in einem weiteren Fall wegen des Versuchs.

Wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten erfolgte der Prozess vor dem Jugendschöffengericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Laut Anklage sollte der 16-Jährige am 1. Januar kurz nach Mitternacht mit weiteren Menschen in Prenzlauer Berg Polizisten angegriffen haben, die eine Kreuzung räumen wollten.

Am Dienstag hatte des Gericht einen 23-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann in der Silvesternacht absichtlich einen Böller in Richtung eines Polizisten geworfen hatte.