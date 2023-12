Potsdam - Vorsicht Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger: Am Sonntag bleibt es frostig und mancherorts glatt in Berlin und Brandenburg. Bis zum Mittag gibt es örtlich noch etwas Neuschnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bedecken dichte Wolken den Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und null Grad.

In der Nacht zum Montag kann sich bei größeren Auflockerungen auch etwas Nebel bilden, bei Werten von minus drei bis minus sechs Grad, in Bodennähe minus acht Grad. In der Prignitz kann es am Montagmorgen etwas schneien. Tagsüber bleibt es größtenteils trocken und wolkig.

In der Nacht zum Dienstag herrscht mancherorts erhöhte Glättegefahr durch leichten Neuschnee und gefrierende Nässe. Auch am Dienstag sollten die Menschen aufgrund von Glätte vorsichtig sein. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen minus zwei und plus zwei Grad.