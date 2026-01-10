Sachsen bleibt im Griff von Schnee und Frost: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor anhaltender Glätte und rät Autofahrern zur Vorsicht.

Leipzig - Das Winterwetter hat Sachsen weiter fest im Griff. Bis Sonntag herrsche Dauerfrost, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen demnach auch tagsüber deutlich im Minusbereich. Landesweit bestehe weiterhin Glättegefahr, Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Der leichte Schneefall soll im Tagesverlauf des Samstags allmählich Richtung Süden abziehen. Lediglich im Erzgebirge soll es bis zum Nachmittag schneien. Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf bis zu minus 13 Grad. „Es bleibt ordentlich kalt und die Menschen sollten sich dementsprechend verhalten“, betonte eine Meteorologin.