Das Sport- und Erholungszentrum SEZ in Berlin Friedrichshain in der Landsberger Allee.

Berlin - Das frühere Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin, Vorzeige-Erlebnisbad der DDR, ist in eine Notstation verwandelt worden - für die neue ZDFneo-Serie „KraNK“. In der Serie wird der harte Alltag einer Notaufnahme des Krankenhauses Neukölln (kurz: KraNK) erzählt, wie der Sender am Dienstag mitteilte.

Die Hauptrollen übernehmen demnach Haley Louise Jones und Slavko Popadić. Jones spielt die Leiterin der Notaufnahme, Popadić einen Notarzt. Die Dreharbeiten im SEZ in Berlin-Friedrichshain starteten demnach im August und sollen bis Dezember laufen. Die Serie soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 in der ZDF-Mediathek sein.

Ein sächsischer Investor hatte das SEZ 2003 für einen symbolischen Euro aus dem Liegenschaftsfonds Berlins gekauft. Das Freizeitbad, das jahrelang Verluste machte, war zu dieser Zeit bereits geschlossen. Der Käufer wurde damals verpflichtet, bis 2007 wieder einen Badebetrieb im SEZ zu schaffen. Darüber, ob er seine vertraglichen Pflichten eingehalten hat, gab es einen jahrelangen Rechtsstreit. Das Areal hat rund drei Hektar Außenflächen und rund einen Hektar Innenflächen.