Dresden - Der Sächsische Landtag befasst sich am Mittwoch (ab 10.00) in seiner Aktuellen Stunde mit einem wichtigen Zukunftsthema: der Wasserversorgung im Freistaat. Sie gilt perspektivisch vor allem im Osten des Landes als problematisch. „Mit Wasser haushalten - damit Sachsen zukünftig nicht auf dem Trockenen sitzt“, haben die Grünen als Titel für die von ihnen beantragte Debatte gewählt. Anschließend soll es auf Antrag der SPD um das Deutschlandticket gehen.

Die dritte aktuelle Debatte dreht sich um die künftige Krankenhauslandschaft in Sachsen und kam auf Betreiben der Union auf die Tagesordnung. Am Mittwoch hatte Die CDU-Fraktion bereits ein Positionspapier dazu vorgelegt. Sie pocht in der Debatte um die bundesweite Krankenhausreform auf Befugnisse des Landes. Bei der Befragung der Staatsregierung will Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) Fragen zur sächsischen Rohstoffstrategie beantworten.