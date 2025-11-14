Die geplante Debatte im Landtag von Sachsen-Anhalt zu Auflagen für Weihnachtsmärkte findet nicht statt.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird heute entgegen der bisherigen Tagesordnung keine Aktuelle Debatte zu Auflagen für Weihnachtsmärkte durchführen. Der Antrag sei zurückgezogen worden, informierte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) zu Beginn der Sitzung. Die SPD-Fraktion hatte die Aktuelle Debatte unter dem Titel „Stehen die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt vor dem Aus?“ beantragt.

Zuletzt hatte es Kritik am Sicherheitskonzept für den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegeben. Nach Gesprächen von Vertretern der Stadt, des Landesverwaltungsamts und der Polizei soll es nun eine Lösung geben. Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist für den 20. November geplant.