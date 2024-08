Die Personalplanungen sind abgeschlossen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin treten auch in der nächsten Saison mit der besten Spielerin der Finalserie an.

Berlin - Alba Berlin tritt die Titelverteidigung in der Basketball-Bundesliga mit Deeshyra Thomas an. Wie der Hauptstadt-Club mitteilte, verlängerte die 29 Jahre alte Aufbauspielerin ihren Vertrag um zwei Jahre bis 2026. Mit der Amerikanerin, die in der Vorsaison zur besten Spielerin der Finalserie gegen RS Keltern gekürt wurde, steht nun der Kader aus zwölf Spielerinnen.

Die Berlinerinnen bauen auf Kontinuität. Insidespielerin Emily Kiser ist die einzige Neuverpflichtung, Laina Snyder verließ als einzige Meisterspielerin das Team. Neben der Meisterschaft steht für Alba erstmals die Teilnahme im EuroCup an.

„Die Beständigkeit des Kaders wird auch dabei helfen, unsere Philosophie und Kultur noch stärker zu festigen. Das wird für die neuen Herausforderungen als Titelverteidigerinnen in der DBBL und Debütantinnen im EuroCup sehr wichtig werden“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Thomas sei dabei ein wichtiger Baustein. „Durch ihre harte Arbeit und ihre vorbildliche Einstellung ist sie bei uns zu einer der besten Spielerinnen der Liga gereift und inspiriert dazu mit ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit das Team und die Fans“, sagte Ojeda.