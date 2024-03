Defekt an Waschmaschine löste Brand auf Restaurantschiff aus

Bremen - Nach dem Feuer an Bord eines Restaurantschiffs in Bremen steht die Brandursache fest: Ein technischer Defekt einer Waschmaschine sei schuld, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. „Es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung.“ Das Schiff sei noch für weitere Ermittlungen versiegelt. Ein Gutachter müsse nun klären, wann das Restaurant wieder seinen Betrieb aufnehmen könne.

Die Betreiber des Pannekoekschip Admiral Nelson stellen sich nach eigenen Angaben auf längere Reparaturen ein. Es werde „sicherlich mehrere Monate“ dauern, bis Gäste an Bord wieder Pfannkuchen essen können.

Die Flammen breiteten sich am Sonntag in der Holzverkleidung des Schiffs aus. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Das Schiff ist nach Angaben der Inhaber der Nachbau eines historischen Dreimasters aus Holz mit mehr als 200 Sitzplätzen.