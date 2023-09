Salzwedel - Eine defekte Klimaanlage hat für den Serverausfall im Altmarkkreis Salzwedel gesorgt. Wie eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag sagte, sei die Klimaanlage im Serverraum ausgefallen, dadurch sei das System überhitzt. Inzwischen sei der Landkreis aber wieder telefonisch und per E-Mail erreichbar. Einige IT-Programme seien allerdings noch nicht wieder vollständig funktionsfähig, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises am Mittag. Am Montagvormittag hatte der Landkreis über den Serverausfall und die technischen Probleme berichtet.