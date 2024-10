Nach dem Motorschaden eines Lkws in einer Baustelle staut es sich auf der A14. Kilometerlang steht der Verkehr in Richtung Leipzig.

Defekter Lastwagen in Baustelle: Langer Stau auf der A14

Leisnig - Ein defekter Lastwagen in einer Baustelle auf der A14 bei Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) hat am Morgen einen kilometerlangen Stau verursacht. Das Fahrzeug war vermutlich wegen eines Motorschadens stehengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Um 10:23 Uhr wurde der Lastwagen abgeschleppt. Anschließend sollte der Verkehr in Richtung Leipzig wieder fließen.