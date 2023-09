Bleicherode - Ein defektes Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus hat den Großbrand auf dem Bergwerksgelände in Bleicherode mit rund einer Million Euro Schaden verursacht. Das sei das Ergebnis der seit Freitag laufenden Ermittlungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen der Ausstattung der Werkstatt habe das Feuer in kürzester Zeit auf das Gebäude übergegriffen. Bei dem am Donnerstagabend ausgebrochenen Brand war niemand verletzt worden.

Die Werkstatt gehört dem Kalibetrieb NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft - einer Tochter des Bergbauunternehmens Deusa International. Dessen Chef Peter Davids hatte von drei Gasflaschen berichtet, die bei dem Feuer explodierten. Der Brand habe den Dachstuhl beschädigt. Dieser sei zwar nicht einsturzgefährdet, müsse aber erneuert werden, sagte Davids.