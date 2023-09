Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Erfurt/Nürnberg - Wegen eines defekten Stellwerks ist der Zugverkehr zwischen Erfurt und Nürnberg beeinträchtigt. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen im Fernverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Freitagabend auf ihrer Internetseite mit. Alle ICE-Züge zwischen Erfurt und Nürnberg werden demnach in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäten sich um etwa 120 Minuten. Die Halte Bamberg und Erlangen entfallen. Vereinzelt komme es auch zu Zugausfällen. „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“, hieß es weiter. Sie solle voraussichtlich „in den späten Nachtstunden“ erfolgen. Reisende wurden aufgefordert, sich vor Reiseantritt online oder telefonisch über ihre Verbindung zu informieren.