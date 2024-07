Rick Schofields (r) letzte Station in Deutschland waren die Nürnberg Ice Tigers.

Düsseldorf - Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Rick Schofield wechselt aus der österreichischen Liga, wo er für den italienischen Club HC Pustertal in 44 Partien 23 Tore erzielte sowie 25 Vorlagen lieferte. Der 37 Jahre alte Kanadier spielte bis 2023 noch für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Schofield ist der fünfte Stürmer, den die DEG vor der neuen Saison bislang verpflichtet hat.

„Rick Schofield ist ein erfahrener Mittelstürmer, der in allen Situationen auf dem Eis stehen kann. Neben seinen Führungsspielerqualitäten und seiner Vielseitigkeit ist er zudem ein sehr guter Bullyspieler. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch von seiner Persönlichkeit auf und neben dem Eis profitieren werden“, sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt über den Neuzugang, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieb.