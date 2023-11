Wilhelmshaven - Rund 250 Delegierte des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Niedersachsen kommen bei ihrem dreitägigen Landesverbandstag in Wilhelmshaven zusammen. An diesem Montag (13.00 Uhr) wollen Präsident Detlef Schröder und Hauptgeschäftsführer Rainer Balke über die Beratungen informieren. Sorgen bereitet dem Gastgewerbe vor allem die inzwischen von der Ampel-Koalition angekündigte Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen in Restaurants. Laut dem Branchenverband wäre eine solche Steuererhöhung zum Jahresbeginn 2024 „eine Katastrophe“ für die Betriebe und würde einen Preisschock bei Gästen auslösen.