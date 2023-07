Nordholz - Starker Andrang und schlechtes Wetter verzögern am letzten Tag des Deichbrand Festivals bei Nordholz im Landkreis Cuxhaven die Abreise vieler Besucherinnen und Besucher. Durch den seit Tagen anhaltenden Regen seien viele Wege und Straßen mittlerweile in einem schlechten Zustand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Zu- und Abfahrtstraßen müssten trotzdem auf jeden Fall frei gehalten werden. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt oder umgesetzt werden. Die Anweisungen des Festival-Personals sollten unbedingt beachtet werden.

Auf dem Festival fanden in den vergangenen vier Tagen viele Rock-, Pop- und Hip-Hop-Konzerte statt. Bereits zum Beginn der Veranstaltung gab es lange Staus. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 60.000 Gästen pro Tag.