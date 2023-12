Blick über Wassermassen der hochwasserführenden Aller auf die Stadt Verden an an der Aller.

Verden - Das Hochwasser hat Deiche in der Nähe von Verden beschädigt. Es komme zu sogenannten Qualmwasseraustritten an mehreren Stellen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte würden versuchen, das Aufbrechen der Deiche zu verhindern. Qualmwasser bezeichnet Wasser, das durch die Deiche durchsickert.

Betroffen ist den Angaben nach unter anderem ein Deichstück am Fluss Aller - kurz vor der Mündung in die Weser. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk seien im Einsatz, um den Wasseraustritt sowie eine mögliche Ausspülung der Deiche zu verhindern. Das Betreten der Deiche ist verboten.