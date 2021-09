Demirbay spielt für Andrich: Mainzer Hack in Quarantäne

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht am Samstag von Beginn an mit Kerem Demirbay für den rotgesperrten Robert Andrich in das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ansonsten vertraut Bayer-Coach Gerardo Seoane der Elf, die am vergangenen Sonntag in das Spiel beim VfB Stuttgart (3:1) startete.

Zwei Veränderungen gegenüber dem 0:0 gegen den SC Freiburg musste der Mainzer Trainer Bo Svensson vornehmen. Für den verletzten ungarischen EM-Teilnehmer Adam Szalai spielt Karim Onisiwo von Beginn an, Daniel Brosinki rückt für Alexander Hack in die Abwehrkette. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der vollständig geimpft ist, wurde am Freitag positiv auf Corona getestet und befindet sich in Quarantäne.

Die Mainzer hatten bereits zu Saisonbeginn mit einigen Corona-Infektionen zu kämpfen. Nach Positiv-Fällen bei Profis und Betreuern mussten vor der Auftaktpartie gegen RB Leipzig (1:0) insgesamt 14 Mainzer in eine zweiwöchige Quarantäne.