Cottbus - Vor dem Cottbuser Schulamt wollen an diesem Dienstag (16.30) Schüler, Eltern und Lehrkräfte gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus demonstrieren. Die Kundgebung findet unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt - Schule ohne Diskriminierung“ statt. Initiiert wird der Protest vom Bündnis „Schule für mehr Demokratie“. Hintergrund sind rechtsextreme Vorfälle an einer Schule in Burg im Spreewald. Lehrkräfte hatten in einem anonymen Brief die Zustände an der Schule beschrieben. Sie beklagen, dass sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien.

Die Veranstalter der Demonstration fordern von Schulen und Schulbehörden in Cottbus und Südbrandenburg ein klares Konzept, um Rechtsextremismus an Schulen zu bekämpfen. Rechtsextremismus sei an den Schulen leider Alltag und werde viel zu oft geduldet. Jetzt sei die Chance, aus den negativen Vorkommnissen etwas Positives zu gestalten, hieß es vorab vom Bündnis.