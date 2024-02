Demo gegen rechts mit VW-Chef Blume in Wolfsburg

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume nimmt am Sonntag in Wolfsburg an einer Demonstration für Demokratie und Vielfalt teil. Bei einer Kundgebung vor dem Rathaus wird er ab 11.30 Uhr neben Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) als einer der Hauptredner auftreten. Aufgerufen hat ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Unternehmen, dem auch Volkswagen und dessen Betriebsrat angehören. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Teilnehmern.