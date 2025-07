Der Westernstadt „Old Texas Town“ in Berlin-Spandau droht das Aus. Nun machen Menschen an prominentem Ort dagegen mobil.

Berlin - Am Brandenburger Tor in Berlin nahe der US-Botschaft haben etwa 20 Menschen gegen die drohende Schließung der Westernstadt in Spandau demonstriert. Auf einem Transparent war zu lesen „Rettet die historische Westernstadt Old Texas Town“. Der Eigentümer des Grundstücks in Haselhorst hat dem Trägerverein Cowboy Club Old Texas zum 31. August den Vertrag gekündigt. Der Verein möchte aber gern dort bleiben.

Eine im Juni gestartete Online-Petition „Rettet die Westernstadt“ hat mehr als 8.000 Unterstützer. Auch der Bezirk ist für den Erhalt der „Old Texas Town“ samt Saloon, Bank, Gefängnis und Kirche, die seit 1968 auf dem Gelände zu Hause ist. Seit einiger Zeit laufen Gespräche, sie brachten bisher aber kein Ergebnis.