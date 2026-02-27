Bis zu 10.000 Menschen nahmen in den vergangenen Jahren am 1. Mai an der Demonstration am Abend teil. Nun wollen die Veranstalter auf ihrer Route auch den Görlitzer Park ansteuern.

Die linke und linksradikale Demonstration am 1. Mai will in diesem Jahr wegen der Debatten um Zaun und Schließung am Görlitzer Park vorbeilaufen. (Archivbild)

Berlin - Aus Protest gegen die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks in Kreuzberg soll die große linke und linksradikale Demonstration am 1. Mai in Berlin direkt am Park vorbeiziehen. Das kündigten die Veranstalter an. Die Strecke der „diesjährigen Revolutionären 1. Mai Demo“ solle vom Oranienplatz über die Wiener Straße am Görlitzer Park vorbeiführen, hieß es.

Weiter geht es dann laut Anmeldung bei der Polizei nach Neukölln zur Karl-Marx-Straße und zum Südstern wieder zurück nach Kreuzberg.

Angriffe auf Zaun?

Angriffe am 1. Mai aus der Demonstration heraus auf den zum Teil neu gebauten Zaun am Görlitzer Park und auf die Eingangstore will man offenbar nicht ausschließen. In der Mitteilung heißt es: „Und dann werden wir sehen, was Stahl und Beton gegen den Widerstand von Zehntausenden so alles aushalten kann. Oder um es poetisch auszudrücken: Keine Mauer steht für immer, kein Zaun hält ewig und auch diese Ordnung ist auf Sand gebaut.“

Die Demonstrations-Veranstalter werfen dem Senat aus CDU und SPD vor, er wolle mit der Schließung des Parks in der Nacht, ein „autoritäres Signal“ in die Gesellschaft senden und dabei sei der Görlitzer Park nicht zufällig ausgewählt worden. „Als Ort mit Symbolcharakter für eine widerständige Kultur muss er nun als Testballon herhalten, um auch andere Freiflächen der Stadt unter Kontrolle zu bringen.“