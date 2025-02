In einem Berliner Gymnasium stellen sich vor der Bundestagswahl wieder Politiker den Fragen der Schüler. Weil auch die AfD teilnimmt, wird draußen demonstriert.

Demonstration gegen AfD-Teilnahme an Schul-Diskussion

Demonstration gegen AfD-Teilnahme an Diskussion in Schule

Berlin - Gegen eine politische Diskussionsveranstaltung an einer Berliner Schule mit Beteiligung der AfD haben mehr als 100 Menschen demonstriert. Sie versammelten sich am Mittag vor dem Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium in Lichtenberg und protestierten gegen die Teilnahme der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch.

Bei der Debatte zur Bundestagswahl sollten Politiker mehrerer Parteien unter anderem auch von Schülern befragt werden. Unter den Demonstranten waren auch viele Schüler. Alles blieb zunächst friedlich. Rund um das Schulgelände war die Polizei deutlich präsent.