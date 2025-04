Demonstrationen am 1. Mai in zahlreichen Städten geplant

Potsdam - Zum Tag der Arbeit am 1. Mai werden Menschen bei zahlreichen Demonstrationen in Brandenburg für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg ruft unter dem Motto „Mach dich stark mit uns“ zu den Aktionen auf.

In Potsdam und Berlin aber auch vielen anderen Städten sind am kommenden Donnerstag Demonstrationen und Kundgebungen geplant, darunter in Brandenburg an der Havel, Hennigsdorf, Eberswalde, Forst, Guben und Königs Wusterhausen. Zudem werden Straßen- und Familienfeste organisiert.

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, der Konjunkturausblick bleibt düster. Vielen Branchen erlebten einen Stellenabbau.