Noch immer sind Frauen in vielen Bereichen benachteiligt. Am internationalen Frauentag gehen tausende Menschen deswegen auf die Straße.

Demonstrationen für Frauenrechte in Niedersachsen und Bremen

Viele Menschen gingen in Niedersachsen und Bremen für die Rechte der Frauen auf die Straße.

Hannover - Zum internationalen Weltfrauentag haben sich in Niedersachsen und Bremen Tausende Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen getroffen. Dabei wurde vor allem auf die nach wie vor bestehenden Benachteiligungen von Frauen hingewiesen. In Hannover trafen sich mehrere Demonstrationszüge in der Stadtmitte. Besondere Vorkommnisse habe es bis zum Nachmittag nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

In Bremen kamen den ersten Erkenntnissen nach etwa 3.500 Menschen zusammen, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Die Demonstranten hatten sich unter anderem vor dem Dom und auf dem Marktplatz getroffen.

Bereits am Freitag hatten vielerorts Beschäftigte in sogenannten Frauenberufen des öffentlichen Dienstes die Arbeit niedergelegt. Anlass war der sogenannte Equal Pay Day, bei dem es um ein Zeichen für mehr Lohngleichheit für Männer und Frauen geht.