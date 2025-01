Dresden - Gegen CDU-Pläne für eine schärfere Migrationspolitik regt sich auch in Sachsen Widerstand. Fridays For Future (FFF) und weitere Initiativen und Verbände kündigten für den Nachmittag in Dresden einen Demonstrationszug von der Innenstadt bis zum Messegelände an. Dort sollte am späten Nachmittag CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf auftreten. Man wolle die Veranstaltung begleiten, teilte FFF mit.

Vorgehen der CDU sorgt für Protest

Die Organisatoren des Protestes riefen die Bevölkerung dazu auf, sich aktiv gegen jegliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD auszusprechen. „Wir machen klar: Keine Partei, die irgendetwas auf ihre demokratischen Grundwerte hält, darf mit der rechtsextremen AfD zusammenarbeiten. Überall in Europa sehen wir, wie rechtsextreme Parteien liberale Demokratien zersetzen“, betonte Anton Festag, Sprecher der Initiative „Schülis gegen Rechts“.

Union bringt ihre Pläne auch mit AfD-Stimmen durch den Bundestag

Die Union hatte am Mittwoch ihren Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik knapp mit Stimmen von AfD, FDP und Fraktionslosen durch den Bundestag gebracht. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit. Am Freitag stimmt das Parlament über einen Gesetzentwurf der Union ab. Er enthält Regelungen zur Eindämmung der Migration.

Fridays For Future spricht von Schande

Fridays For Future sprach von einer Schande. Man wolle Friedrich Merz mit dieser „unverzeihlichen Schandtat“ nicht davon kommen lassen und gehe deshalb auf die Straße. Auch in Leipzig war am Nachmittag auf dem Markt eine Kundgebung unter dem Motto „Merz & AfD stoppen – Asylrecht verteidigen – Brandmauer wieder aufbauen!“ angekündigt.