In den Wochen vor der Bundestagswahl häufen sich Proteste gegen einen Rechtsruck. Bundesweit gibt es an diesem Wochenende Aktionen - auch in der Region.

Berlin - Hunderte Menschen haben in Berlin und Brandenburg gegen einen Rechtsruck protestiert. Rund 500 Menschen folgten nach Polizeiangaben dem Aufruf der Initiative „Omas gegen Rechts“ und demonstrierten in Berlin am Brandenburger Tor unter dem Motto „Rechtsruck stoppen! Demokratisch wählen!“. Weitere Kundgebungen gab es in der Hauptstadt in Pankow, Rudow und Hohenschönhausen.

In Brandenburgs Landeshauptstadt beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 150 Menschen an einem Protestzug unter dem Motto „Gegen Hass und Hetze -Demokratie verteidigen“. Die Demonstration ging durch die Potsdamer Innenstadt bis zum Brandenburger Tor.

Bundesweit riefen Gruppen der Initiative „Omas gegen Rechts“ zum Protest auf. In Niedersachsen und Bremen wurden dazu Zehntausende Menschen erwartet.